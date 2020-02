Banche, l’anticipo degli indennizzi ai truffati (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Sole 24 Ore spiega oggi che gli azionisti e gli obbligazionisti danneggiati dalla liquidazione coatta delle Banche poste in liquidazione prima del 2018, potranno chiedere un anticipo dell’indennizzo nel limite massimo del 40 per cento; non a tutti, però: la possibilità è concessa a coloro che hanno completato la pratica di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori (Fir). È quanto prevede un emendamento al Milleproroghe che i relatori, Vittoria Baldino (M5s) e Fabio Melilli (Pd), sono pronti a depositare oggi nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera. L’emendamento sul Fir, fortemente voluto dal sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa, oltre a prevedere l’anticipo del ristoro spettante del 40% per i risparmiatori in difficoltà senza dover attendere per il rimborso completo l’esame di tutte le istruttorie delle domande ammesse, prevede che sul patrimonio ... nextquotidiano

