Attico Monina a Sanremo 2020 | su OM la prima serata con Piero Pelù e Tosca e le dirette

L'Attico Monina a Sanremo 2020 è partito in corrispondenza della kermesse della Canzone Italiana. Nel salotto di Optimagazine, in diretta su OMTV e i canali ufficiali su YouTube e Facebook Michele Monina ha seguito e commentato la prima serata del Festival in diretta su RTL 102,5 e insieme alla Gialappa's e Mara Maionchi in collegamento da Milano. Nello studio erano presenti anche le cantautrici del Festivalino di Anatomia Femminile. Lo spazio ha offerto la possibilità di commentare il Festival e di ospitare alcuni artisti al telefono poco dopo l'esibizione e fisicamente sul divano di Monina. Il primo ospite è stato Piero Pelù, rocker fiorentino e punta di diamante della new-wave italiana nei primi anni '80 nonché frontman dei Litfiba, la band più influente del rock italiano degli ultimi 30 anni.

