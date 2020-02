Ambra Angiolini e Massimiliano allegri passione in strada: si lasciano andare e… (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il settimanale Diva e Donna ha beccato una delle coppie più amate di Italia mentre si lasciava andare a effusioni passionali in strada; stiamo parlando di Ambra Angiolini e Massimiliano allegri. Baci e carezze in strada In questo scatto notiamo una passione accesa; i due non si trattengono e si lasciano andare a effusioni intime che fanno impazzire i fan della coppia. Si frequentano da alcuni anni e hanno sempre cercato di proteggere la propria privacy. Tuttavia, capita che alcuni paparazzi riescano a beccarli mentre camminano mano nella mano per le strade di Milano. L'articolo Ambra Angiolini e Massimiliano allegri passione in strada: si lasciano andare e… proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

