Alessia Marcuzzi ‘massacrata’ perché apprezza Achille Lauro a Sanremo 2020. Ma non resta in silenzio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Uno degli artisti più discussi del Festival di Sanremo è senza dubbio Achille Lauro, che nella serata di ieri ha dato vita ad una performance davvero eccentrica che ha diviso il pubblico. C’è chi ha apprezzato il suo omaggio a San Francesco, avendo deciso di spogliarsi dei suoi abiti durante l’esibizione, e c’è chi invece lo ha ritenuto inadeguato. Tra coloro che hanno gradito la sua esibizione c’è anche la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi. Durante la prima puntata della kermesse musicale più importante d’Italia, la donna ha condiviso il suo entusiasmo nei confronti di Lauro sui social network. E qui è stata anche travolta da durissime critiche da parte di alcuni utenti, che l’hanno attaccata anche sul personale. Su Twitter lo ha osannato ed in cambio ha ricevuto diversi commenti negativi. Ma Alessia non è rimasta zitta ed ha risposto ai ... caffeinamagazine

