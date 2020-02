Virus,borse Cina recuperano dopo crolli

Rientra sullecinesi l'allarmismo legato alla diffusione del coronaun avvio negativo,Shanghai e Shenzhen hanno invertito la rotta e chiuso in rialzo. Anche lo yuan ha recuperato. L'indice composito della Borsa di Shanghai ha aperto in calo di oltre il 2%, la Borsa di Shenzhen con un -3,48% per poi recuperare le perdite e chiudere in positivo. Shanghai si è attestata a +1,4% e Shenzhen a +1,8%. Intanto,l'intervento di ieri con l'immissione di 173mld di dollari,nuova iniezione di liquidità per 57 mld.(Di martedì 4 febbraio 2020)