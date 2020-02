VIDEO Diodato Sanremo 2020: “Fai rumore” è il quinto brano proposto sul palco dell’Ariston (Di martedì 4 febbraio 2020) Il 70° Festival di Sanremo è scattato nella serata di oggi, martedì 4 febbraio: al teatro Ariston nel corso della prima serata verranno eseguiti 12 brani della Sezione Campioni e quattro della Sezione Nuove proposte. Il quinto artista ad essere in gara tra i Campioni è Diodato con il brano “Fai rumore”. VIDEO Diodato FESTIVAL DI Sanremo 2020 CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI Sanremo 2020 E MUSICA roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

