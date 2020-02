Un ragazzo ha usato un tapis roulant per giocare a Death Stranding camminando davvero

Salvini al citofono - il ragazzo accusato di spaccio a La7 : “Il video? Non riesco a finirlo - mi fa rabbia. A lui chiederei se ha un cuore - perché lo fa” : “Stare tranquilli è un parolone, c’è il mio nome in tutta Italia. È stata una bella botta”, così in un intervista a Piazza Pulita su La7 il ragazzo accusato di spaccio da Matteo Salvini in un video in diretta Facebook durante la campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna, racconta la vita dopo la citofonata del leader della Lega. “Il mio obiettivo è diventare calciatore”, racconta ancora, aggiungendo che ...

Salvini al citofono - il ragazzo accusato a PiazzaPulita (La7) : “Salvini? Mi ha rovinato la vita in 5 minuti. Mi chiedo ‘perché proprio a me?'” : “Ho 17 anni, studio e gioco a calcio. A Imola. Sono stato convocato in nazionale, è stata una grandissima esperienza”. A parlare è il ragazzo del citofono a cui ha suonato il leader della Lega Matteo Salvini durante la campagna elettorale per le Regionali dell’Emilia Romagna, in un’intervista che andrà in onda questa sera a Piazza Pulita su La7. “Non ho mai avuto precedenti, non sono uno spacciatore”, dice il 17enne, che, ...

Salvini al citofono - il ragazzo accusato gli fa causa : «Violazione della privacy - della dignità e della vita privata» : «Stiamo agendo in tutte le sedi competenti perché riteniamo che il nostro assistito abbia subito una grave violazione della sua privacy, della reputazione, della dignità e della vita privata». Cathy La Torre, l’avvocato che difenderà il ragazzo di 17 anni del Pilastro di Bologna, spiega così la decisione di passare alla vie legali dopo il gesto avvenuto la settimana scorsa e che ha coinvolto il leader del Carroccio, Matteo Salvini. ...

Salvini sul ragazzo accusato di spaccio : «Se non è un pusher avrà le mie scuse» | VIDEO : Matteo Salvini si conferma un garantita 2.0, cioè una persona che considera una persona innocente solamente quando verrà accertata la sua non responsabilità per un reato. Ma questo non sorprende, perché in campagna elettorale (specialmente nell’ultima in Emilia-Romagna) ne sono state dette tante. Troppe. E la scena di Salvini citofona, che rimarrà alla storia come una delle pagine più oscure della politica del nuovo Millennio, prosegue su ...

Blitz al citofono - il padre del ragazzo tunisino accusato di spacciare : ‘Denuncio Salvini’ : Tour anti-spaccio e Blitz al citofono, famiglia di tunisini denuncia Matteo Salvini e la sessantunenne che ha accompagnato il leader della Lega. Continua a far discutere il Blitz al citofono di Matteo Salvini a Bologna. Il leader della Lega, raccogliendo la segnalazione – vaga – di una residente, ha citofonato a una famiglia di tunisini chiedendogli se in casa ci fossero degli spacciatori, come denunciato dalla signora che ha ...

Cosa sappiamo del ragazzo che Salvini ha accusato di spaccio : È uno studente italiano minorenne e ha respinto le accuse che Salvini aveva fatto a lui e a suo padre