“Un dolore enorme”. L’amica geniale 2, spunta un particolare terribile: sono le due protagoniste a rivelarlo (Di martedì 4 febbraio 2020) Finalmente ci siamo! Il secondo capitolo della meravigliosa storia di Lila e Lenù sta per tornare. Lunedì 10 febbraio debutterà in prima serata su Rai1 la seconda stagione de L’amica geniale – Storia del nuovo cognome, tratto dalla quadrilogia scritta da Elena Ferrante e diventata un best-seller mondiale. Protagoniste assolute de L’amica geniale 2 sono Lila e Lenù interpretate rispettivamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Bravissime e bellissime, le due attrici, intervistate dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in edicola oggi, hanno svelato qualche anticipazione. In particolare Gaia Girace ha dichiarato: “Lila dovrà affrontare il dramma di un matrimonio infelice. Stefano si rivela un marito violento e conservatore, che non tollera il suo bisogno di essere libera. Ma Lila non è certo il tipo che si sottomette, e per questo aspettatevi molti drammatici scontri”. Continua a ... caffeinamagazine

nzingaretti : Un grande abbraccio a Mimmo Lucano e alla sua famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa di suo padre. T… - lucianinalitti : Quando il destino, come è capitato a me, ti mette davvero nei panni degli altri, senti meglio, molto meglio anche i… - ester_mercuri : RT @francescaRSSN: Ho ritrovato quest'intervista dove Ermal racconta con il sorriso cose non proprio leggere. È una capacità che appartiene… -