Tolkien, un anello per tradurlo ... e un anello per tradirlo - (Di martedì 4 febbraio 2020) Luigi Mascheroni La nuova versione italiana del «Signore degli anelli» divide i critici e (soprattutto) i fan, che in Rete si scatenano Ma poi: la dimora degli Elfi Silvani è Bosco Atro o Boscuro? Arrischiarsi nella selva linguistica di J.R.R. Tolkien è qualcosa di magico, e pericoloso. Cosa è meglio: leggere Il Signore degli anelli nell'inglese originale? Oppure nella versione ormai «classica» di Vittoria Alliata, all'epoca giovanissima, che firmò la traduzione della prima edizione italiana del romanzo per Astrolabio nel 1967, poi completata e rivista da Quirino Principe nel 1970 da Rusconi? O nella nuova traduzione voluta dal gruppo Bompiani-Giunti, che detiene i diritti di pubblicazione in Italia di Tolkien, affidata a Ottavio Fatica? La questione è editoriale, filologica, politica, ideologica... E la nuova Guerra dell'anello - una vicenda molto complessa, su cui il ... ilgiornale

