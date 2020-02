Sanremo 2020, sorpresa in conferenza stampa: «Jessica Notaro canterà canzone scritta con Ermal Meta contro la violenza sulle donne» (Di martedì 4 febbraio 2020) Annuncio a sorpresa in conferenza stampa a Sanremo 2020. Amadeus ha dato l’ordine d’uscita dei cantanti e poi ha annunciato una ospite a sorpresa sul palco dell’Ariston per la serata inaugurale del 4 febbraio 2020. Nel corso della puntata di questa sera, farà il suo debutto al Festival Jessica Notaro, la ragazza che è stata aggredita dall’ex con l’acido e che è diventato un simbolo per la lotta contro la violenza sulle donne. LEGGI ANCHE > Matteo Salvini attacca Sanremo 2020: «Vincitore già deciso, sarà di sinistra» Jessica Notaro a Sanremo 2020 con un brano di Ermal Meta Amadeus rispondendo alle polemiche sull’assenza di brani in gara con tematica la lotta alla violenza sulle donne ha annunciato la sorpresa in conferenza stampa. Jessica Notaro, ragazza sfigurata tre anni fa dall’ex fidanzato, canterà un brano inedito scritto insieme ad Ermal Meta ... giornalettismo

