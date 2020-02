Roma, ora Friedkin punta a chiudere entro metà mese (Di martedì 4 febbraio 2020) Dan Friedkin continua a lavorare per ridurre le distanze tra lui e la Roma. Nel momento più nero della stagione – durante il quale i giallorossi hanno conquistato 4 punti su 15 disponibili – l’imprenditore statunitense accelera per mettere le firme sull’acquisto del club giallorosso. Come riportato da “Il Corriere della Sera”, dirigenti e legali … L'articolo Roma, ora Friedkin punta a chiudere entro metà mese calcioefinanza

gualtierieurope : L'istituto #Spallanzani di Roma è riuscito a isolare il #coronavirus in tempi record: ora la comunità scientifica i… - RaiTre : 'Spero che Roma sia più amata da tutti noi. Dagli italiani e dai romani. Perché, forse, non l'amiamo abbastanza'… - RaiTre : L'omaggio di @paolaturci a #Roma. 'Roma non fa' la stupida stasera' #Roma150 ora su #Rai3 @RaiCultura @Roma -