Ritorna l’Attico Monina a Sanremo 2020 in diretta su OM (Di martedì 4 febbraio 2020) Appuntamento fisso della città dei fiori è l'Attico Monina di Michele Monina e Optimagazine a Sanremo 2020, un palcoscenico alternativo a quello dell'Ariston che ogni anno ospita gli artisti del Festival con interviste in uno spazio esclusivo. Il tutto andrà in diretta a partire da martedì 4 febbraio su OM TV e sui canali di Optimagazine, Youtube e Facebook. Lo show all'Attico Monina, due dirette al giorno A partire da mercoledì 5 febbraio andranno in onda due grandi dirette: la prima dalle 11 alle 13 e la seconda dalle 15 alle 18. In entrambi i contesti saranno intervistati i cantanti in gara sia della categoria Campioni sia della categoria Nuove Proposte, ma non solo. Ogni appuntamento sarà introdotto dalla sigla di Lilith Primavera del Festivalino di Anatomia Femminile e dalla performer di burlesque Giuditta Sin. Sul divano dell'Attico Monina a Sanremo 2020 siederanno, ... optimaitalia

