Rita Rusic, duro confronto con Adriana Volpe, “Sei pericolosa” (Di martedì 4 febbraio 2020) Rita Rusic è stata l’ultima concorrente ad essere eliminata dalla casa del Grande Fratello VIP. La donna, però, non ha ancora accettato che dietro la sua eliminazione ci sia, secondo lei, lo zampino di Adriana Volpe. Già quando si trovava ancora in casa, la Rusic aveva svelato il complotto e smascherato i comportamenti poco chiari della coinquilina trentina. L’ultimo confronto, in diretta durante la puntata di lunedì, è stato infuocato e molto duro. Rita Rusic, l’ennesimo attacco ad Adriana Volpe Rita Rusic e Adriana Volpe non si sono incontrate fisicamente. Erano, infatti, divise da una parete in vetro attraverso la quale, comunque, potevano comunicare. “Tu sei una donna pericolosa perché ti fingi amica delle donne”, è con queste dure parole che la produttrice cinematografica inizia il suo attacco alla Volpe. Poi prosegue “Il tuo gioco è fare la ... kontrokultura

