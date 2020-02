Ricerca e precariato, il ministro Manfredi promette: «Bisogna riformare l’iter per entrare in ateneo» (Di martedì 4 febbraio 2020) È una promessa quella del ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, che a Repubblica annuncia di voler combattere, con i fatti e non con le parole, l’annoso problema del precariato (di cui si torna a parlare dopo che una delle Ricercatrici che hanno isolato il coronavirus allo Spallanzani di Roma è stata precaria fino a ora) e delle poche risorse destinate alla Ricerca. «Oggi in Italia si può restare assegnisti di Ricerca per dieci anni. Se a questo periodo si sommano altre otto stagioni potenziali da Ricercatore, si arriva ad ambire alla cattedra da docente a 45 anni. Troppo tardi», ha denunciato il ministro che annuncia anche un piano per assumere 1.600 nuovi Ricercatori. «Entrerà nel decreto Milleproroghe e sarà approvato entro febbraio» spiega. 200 saranno, invece, i milioni da destinare agli enti di Ricerca entro marzo. «Dobbiamo difendere ... open.online

