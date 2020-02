Piatek, primo gol con l’Herta Berlino per l’ex attaccante del Milan (Di martedì 4 febbraio 2020) Piatek è andato a segno per la prima volta con la sua nuova maglia, quella dell’Herta Berlino. primo gol dopo il trasferimento dal Milan Krzysztof Piatek inizia nel modo migliore la sua esperienza con l’Herta Berlino. L’ex attaccante del Milan, che si è trasferito in Bundesliga nella sessione invernale di mercato, ha trovato il primo gol con la nuova maglia durante la sfida contro lo Schalke 04 in Coppa. Il polacco, dopo l’esordio di venerdì scorso, ha trovato la rete nella seconda apparizione con il suo nuovo club. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

