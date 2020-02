Paura in piscina per fuoriuscita di cloro: bambini intossicati (Di martedì 4 febbraio 2020) Paura nella piscina di Matelica. Per una fuoriuscita di cloro, immediatamente avvertita dal personale della struttura, sono stati fatti evacuare tutti i bambini ed i ragazzi in acqua, con qualcuno tra essi che avrebbe anche accusato dei malori. Paura in piscina Un pomeriggio che ha fatto spaventare non pochi genitori quello di lunedì 3 febbraio. A Matelica, nella piscina comunale, un malfunzionamento dell’impianto che gestisce le acque che entrano ed escono dalla vasca principale, ha causato un’importante fuoriuscita di cloro. Quest’ultima, immediatamente avvertita dal personale presente all’interno della struttura, ha fatto scattare l’allarme, con gli istruttori che hanno prontamente fatto uscire tutti dall’acqua avvertendo i soccorsi. L’episodio, verificatosi intorno le ore 18, ha visto dunque l’intervento del 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Vigili urbani. Essendo un giorno ... notizie

