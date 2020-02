Pagelle Sampdoria-Napoli: voti Sportmediaset e commento (Di martedì 4 febbraio 2020) Il portale di Sportmediaset ha scelto i migliori e i peggiori del match tra Sampdoria e Napoli. Quagliarella 7 – Evidentemente fa fatica a segnare gol brutti (o anche semplicemente normali) contro il Napoli. Dopo il colpo di tacco al volo della scorsa stagione sempre a Genova, il capitano blucerchiato si ripete con un meraviglioso destro al volo che fa partire la rimonta, poi vanificata. Ramírez 6,5 – Buona la prestazione dell’ex che meriterebbe di andare a segno; dopo avere colpito un palo, il gol lo riesce a trovare con una splendida rovesciata che sarebbe valso il 2-2, ma il Var gli toglie questa gioia per via di un precedente fallo di mano di Gabbiadini. Colley 5 – Decisamente non proprio una serata fortunata per lui: dopo essersi perso Milik in occasione del primo gol (causa anche scivolamento), il gambiano rimette involontariamente il pallone sui piedi di Demme che segna poi il ... calciomercato.napoli

