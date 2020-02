MotoGP, Test Sepang 2020: Fabio Quartararo, l’anti-Marquez. Il francese può mettere pressione sin dalle prime prove (Di martedì 4 febbraio 2020) Tra i piloti che affronteranno questi Test pre-stagionali di Sepang con un particolare mix di emozioni c’è assolutamente Fabio Quartararo. Il giovane talento francese, esploso in maniera incredibile nel corso della passata stagione, si trova di fronte ad un appuntamento di grande importanza, per diversi motivi. In primo luogo potrà finalmente usufruire e conoscere la nuova M1 della Yamaha. Nel suo caso, inoltre, sarà una vera e propria prima volta dato che nella scorsa annata a livello di mezzo non era alla pari con Valentino Rossi e Maverick Vinales. Proprio per questo motivo, quindi, per il nativo di Nizza si apre un nuovo capitolo della propria carriera. Da enfant prodige deve diventare presto una certezza. Da pilota che sfidava Marc Marquez gara dopo gara, deve passare allo status di contender al titolo. Un salto in avanti non da poco, per una pressione sulle spalle che ... oasport

