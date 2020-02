MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 3 disponibile da oggi (Di martedì 4 febbraio 2020) Milestone ha oggi annunciato che MONSTER ENERGY SUPERCROSS – The OFFICIAL VIDEOGAME 3, l’ultimo capitolo dell’amatissimo e realistico VIDEOGAME di SUPERCROSS, è da oggi disponibile su PlayStation®4, Xbox One, Windows PC®/STEAM, Google Stadia e Nintendo Switch™. Dopo il grande successo dei giochi precedenti, MONSTER ENERGY SUPERCROSS – The OFFICIAL VIDEOGAME 3 ritorna con una pletora di nuove funzionalità che delizieranno sia i giocatori hardcore che occasionali: La stagione ufficiale 2019 di MONSTER ENERGY SUPERCROSS, con 100 piloti delle classi 450SX e 250SX, 15 stadi e piste ufficiali. Per la prima volta nella serie, i giocatori avranno finalmente la possibilità di diventare un compagno di squadra del loro pilota preferito di SUPERCROSS, scegliendo tra una squadra sponsor o ... gamerbrain

Gamestormit : ? Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 è ora disponibile ?? - CjHellectric : RT @GamesPaladinsIT: Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 è disponibile da oggi - GamesPaladinsIT : Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 è disponibile da oggi -