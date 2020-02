M5s, dalle restituzioni degli eletti ai bilanci di Rousseau: i conti in tasca al Movimento a Sono le Venti (Nove) (Di martedì 4 febbraio 2020) dalle restituzioni degli eletti alle entrate della piattaforma Rousseau. A Sono le Venti, il programma condotto da Peter Gomez sul Nove, dopo i conti in tasca a Lega, Pd e Forza Italia, tocca al Movimento 5 stelle. SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9 L'articolo M5s, dalle restituzioni degli eletti ai bilanci di Rousseau: i conti in tasca al Movimento a Sono le Venti (Nove) proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

dellorco85 : La manifestazione del 15 febbraio a #Roma contro il ritorno dei #vitalizi al Senato, dalle 14:00 alle 18:00, ha già… - BarillariM5S : È arrivato finalmente il grande giorno. Oggi assemblee in tutta Italia : discuteremo del futuro del M5S. PARTECIPAT… - fattoquotidiano : Dalle restituzioni degli eletti ai bilanci di Rousseau: i conti in tasca al Movimento 5 stelle a #SonoleVenti (Nove) -