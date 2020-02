LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 4 febbraio. Gassmann e Tecla in semifinale tra i giovani! Tocca ai big. Attesa per Diletta Leotta e Al Bano e Romina (Di martedì 4 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.37: Versione swing alla Michael Bublè di Tiziano Ferro 21.34 Tiziano Ferro attacca Nel blù dipinto di blù. Doppio petto nero per lui di raso, molto elegante 21.32: E’ il momento di Tiziano Ferro,. La prima delle cinque apparizioni. Sarà un momento di grande emozione la sua 21.30: Subito emozioni a Sanremo. Supera il turno Leo Gassmann assieme a Tecla 21.29; Con il 54% Leo Gassmann supera il turno ai danni di Fadi 21.27:Il pezzo nel ritornello un po’ richiama La Notte di Arisa. Tra poco l’esito della sfida 21.26: Bella voce, graffiante, quella che ricordavamo da X Factor. E’ difficile trovare un figlio d’arte bravo ma lui lo è, non c’è dubbio e il pezzo è radiofonico 21.25: Il direttore è Matteo Costanzo, produttore di Ultimo 21.24: Chiusa la esibizione di Fadi, ora tocca a Leo Gassmann, propdtto di X ... oasport

TvTalk_Rai : La verità è che #Sanremo è un po’ come il Natale: meglio non passarlo da soli. E allora commentalo con noi usando… - livingforoned : RT @ifuckinghatey11: Selena cosa fai una live mentre fa Sanremo #Sanremo2020 - deadlinex : All-in per Tiziano. “Mi sono innamorato di te” in apertura del Sanremo 2017 fu in playback (le altre esibizioni fur… -