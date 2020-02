La via “sovranista” della Merkel contro i giganti del web (Di martedì 4 febbraio 2020) La Germania di Angela Merkel non si fa intimorire dalla scelta dell’amministrazione Trump di difendere a spada tratta i giganti tecnologici statunitensi e manovra in modo tale da ottenere un margine di gestione politico delle loro attività in terra tedesca. I governanti tedeschi hanno presentato un disegno di legge finalizzato a rafforzare le competenze dell’ufficio federale antitrust sulle multinazionali del big tech, principalmente Amazon e Google, per evitare casi di concentrazione industriale che possano ostacolare il mercato interno e creare posizioni dominanti al suo interno. Il ministro dell’Economia Peter Altmeier ha definito lo strumento come funzionale a ottenere un “controllo più stretto su eventuali pratiche abusivi dei colossi digitali” in campi come lo sfruttamento a fini di mercato dei dati della clientela, la vendita degli stessi anche tra piattaforme con comune ... it.insideover

