Justin Bieber sugli anni più bui: "Ho fumato erba a 12-13 anni" - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Serena Granato Nel quinto episodio della sua docu-serie Seasons, The dark season, sono emerse alcune indiscrezioni sul passato buio e sul conto delle attuali condizioni di salute di Justin Bieber, che al momento combatte la sua malattia di Lyme Lo scorso 3 gennaio, Justin Bieber segnava il suo ritorno nell'industria musicale, pubblicando il singolo dal titolo Yummy. Ma, non è solo per via del suo ritorno sulle scene musicali, che nelle ultime settimane fa parlare di sé. In un recente post condiviso con il web su Instagram, il cantautore canadese e classe 1994 aveva rivelato ai follower di essere affetto da una malattia:"Mentre molte persone continuavano a dire che 'Justin Bieber sembra una merda, sotto l'effetto di amfetamine', ecc, non si sono resi conto che mi è stata recentemente diagnosticata la malattia di Lyme". E il suo annuncio social -destinato principalmente agli ... ilgiornale

