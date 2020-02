Immagine EO della Settimana: il Lago George, in Uganda, visto dallo Spazio (Di martedì 4 febbraio 2020) La Giornata Mondiale delle Zone Umide si prefigge l’obiettivo di aumentare la consapevolezza a livello globale del ruolo vitale, per il nostro pianeta, delle aree umide, prestando particolare attenzione alle biodiversità delle zone umide. Questa Immagine del satellite Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra il Lago George, in Uganda occidentale. Nel 1988 il Lago George è stato nominato come primo sito Ramsar in Uganda, data la sua importanza come centro per la diversità biologica. Questa Lago equatoriale copre un’area di circa 250 kmq ed ha una profondità media di circa 2,4 metri. Il Lago George è alimentato da un complesso sistema di fiumi e torrenti che hanno origine dal sistema montuoso di Rwenzori – fornendo un sistema di paludi permanenti che circondano il Lago. Una fitta frangia di vegetazione da zona umida, visibile in verde brillante, può essere riconosciuta ... meteoweb.eu

