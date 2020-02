Hirving Lozano ancora spettatore. Il messicano con Gattuso ha giocato 47 minuti in Serie A (Di martedì 4 febbraio 2020) Solo 3 gol in stagione per Hirving Lozano, che Gattuso ha messo ai margini del progetto tecnico del Napoli. L'attaccante messicano nelle sette partite di Serie A della gestione Gattuso ha disputato appena 47 minuti, le ultime due le ha viste da spettatore. A Marassi è stato scavalcato anche da Politano, arrivato da pochi giorni che ha giocato nel finale di partita. fanpage

