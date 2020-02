GF Vip, tensione tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: “Sei ripetitiva” (Di martedì 4 febbraio 2020) Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in crisi al Grande Fratello Vip: le anticipazioni La scorsa notte è stata particolarmente complicata per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Difatti pare proprio che il loro rapporto, dopo la clamorosa confessione di lei sulla sua vita privata, ha indispettito non poco il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, Paolo. Per tale ragione quest’ultimo l’ha un pochino snobbata in queste ultime ore, facendola arrabbiare un po’. Clizia Incorvaia del GF Vip, vedendo il ragazzo comportarsi in questo modo nei suoi confronti, ha deciso di ‘vendicarsi’, impedendogli di bere un po’ di rosè: “Vuoi il rosè? Mi dispiace, ma non te lo verso nel biscchiere così la smetti di fare il figo con me…” Ma non è finita qua perchè la ragazza ha poi deciso di nascondere la bottiglia, sperando in una sua reazione. Reazione ... lanostratv

