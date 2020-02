Fiorentina, ancora Commisso: «Contento di quello che ho detto» (Di martedì 4 febbraio 2020) Il presidente della Fiorentina Commisso è tornato sulla polemica scaturita dopo la partita contro la Juventus Rocco Commisso è tornato a parlare dopo i fatti di Juventus-Fiorentina: «Abbiamo fatto una bella partita e dopo non ha avuto il coraggio di darmi la mano. E che siamo niente noi? Domenica scorsa sono entrato negli spogliatoi e c’erano giocatori che piangevano di rabbia per quello che ci hanno fatto». «Sono Contento di quel che ho detto e fatto nel dopo partita contro la Juve e se arriverà, pagherò la multa. La Fiorentina e Firenze devono essere rispettate, io sono qui per questo», ha concluso il presidente della società viola. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

