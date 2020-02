Dov’è: il testo dalla canzone de Le Vibrazioni a Sanremo 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Dov’è: testo e significato della canzone de Le Vibrazioni a Sanremo 2020 DOV’È – Dal 4 all’8 febbraio 2020 su Rai 1 va in onda il Festival di Sanremo 2020, giunto alla sua 70esima edizione. Tra i 24 cantanti in gara ci sono anche Le Vibrazioni con la loro canzone “Dov’è” scritta da R. Casalino – D. Simonetta – F. Sarcina – R. Casalino TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Ma qual è il testo della canzone de Le Vibrazioni, Dov’è? Di cosa parla? E il significato? Vediamo insieme tutte le informazioni. Il testo di Dov’è Cerco di capire quello Che non so capire Fuori vola polline E ho creduto fosse neve E non mi sento contento Chissà se poi sono io Quello allo specchio. Cerco dai vicini La mia dose giornaliera Di sorrisi ricambiati Per potermi poi sentire Socialmente in pace Con il mondo e con il mio ... tpi

