Disponibile ufficialmente Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 (Di martedì 4 febbraio 2020) Milestone ha oggi annunciato che Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3, l'ultimo capitolo dell'amatissimo e realistico Videogame di Supercross, è da oggi Disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Windows PC/STEAM, Google Stadia e Nintendo Switch.Dopo il grande successo dei giochi precedenti, Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 ritorna con una pletora di nuove funzionalità che delizieranno sia i giocatori hardcore che occasionali:Milestone non si è concentrata solo sulle nuove funzionalità; gli sviluppatori hanno lavorato duramente per migliorare diversi aspetti tecnici che avranno un impatto sia sulla grafica che sull'esperienza di gioco complessiva. I modelli dei piloti e dei personaggi secondari sono stati completamente rifatti da zero con la scansione di foto che ora presenta un nuovo set di animazioni. Le piste sono più vive, grazie a particelle riviste ... eurogamer

