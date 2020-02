Da Firenze attaccano ancora la Juve: “Otto scudetti di fila sono un’anomalia” (Di martedì 4 febbraio 2020) Da Firenze nuovo attacco allo strapotere Juventus In un articolo a firma di Antonio Montanaro... L'articolo Da Firenze attaccano ancora la Juve: “Otto scudetti di fila sono un’anomalia” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

28luisella : @denyd81 @Mauro1908a @JackOMelly5 @officialmaz Non gli rispondere più,io ho detto che prima di parlare di questa pa… - CONTINUASOGNARE : @Gazzetta_it Rubentini rubentini , però dimenticate quando non hanno fischiato all'Inter il rigore su Lukaku a Lecc… - ErricoPalm : La best del treno: “Mi compro la mascherina che Firenze è piena di immigrati e ti attaccano il virus” Io: -