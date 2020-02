Cosa diceva Renzi sulla prescrizione nel 2015, spiegato (Di martedì 4 febbraio 2020) In queste ore ha un grandissimo successo su Facebook un video che riporta le dichiarazioni (del 2015) di Matteo Renzi sulla prescrizione. Il video viene mostrato per segnalare quella che dovrebbe essere un’evidente contraddizione rispetto all’atteggiamento di Italia Viva, che domenica ha minacciato di far cadere il governo proprio sulla norma voluta da Bonafede, visto che lo stesso Renzi ha annunciato il voto contrario di Italia Viva in Senato, dove i numeri sono risicati e la norma quindi rischia di non passare. Eppure se si va a vedere quale fosse il contesto di quelle affermazioni e il loro senso si comprende che le due situazioni sono difficilmente comparabili. Perché si arrivava da una serie di sentenze che avevano dichiarato la prescrizione per alcuni reati (e non altri) e di questo assolutamente si parlava: “Le pene per la corruzione devono essere ... nextquotidiano

