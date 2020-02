Ciclismo, Fabio Aru: “Voglio tornare l’Aru che la gente ha amato. Vorrei essere alle Olimpiadi e aiutare Nibali” (Di martedì 4 febbraio 2020) Fabio Aru debutterà tra sette giorni al Tour of Colombia, la stagione del Cavaliere dei Quattro Mori incomincerà in Sudamerica dove scalderà la gamba per poi lanciarsi con grande ottimismo verso la preparazione per il Tour de France. Il sardo è reduce da due stagioni molto complicate a causa di diverse complicazioni fisiche ma ora è pronto per rilanciarsi come ribadisce in un’intervista concessa a Repubblica: “Non ho mai smesso di avere tranquillità. I miei, quelli dell’ultimo anno in particolare, sono stati problemi fisici seri: prima l’operazione all’arterica iliaca, poi il virus di fine stagione. Da ritrovare, adesso, c’è solo un po’ di fortuna“. Il 29enne chiede tante cose al suo 2020: “Consistenza, qualità durantae una corsa di tre settimane. Obiettivi ne ho e tanti, ma preferisco tenermeli dentro. L’ambizione non è persa. ... oasport

