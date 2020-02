Beppe Sala: «Un solo Comune per tutto il Tigullio». I colleghi sindaci non sono d’accordo (Di martedì 4 febbraio 2020) Gandolfo: «solo per aree omogenee». Bagnasco: «È il futuro, ma oggi impossibile». Ghio: «Invito a lavorare insieme» ilsecoloxix

infoitsport : Nuovo stadio San Siro, Beppe Sala: 'Sono più ottimista, Inter e Milan ci vengono incontro' - SensoDiNausea : @alexfelici @ElBuscadero @_MorganHJ @leo_tortuga 'Una sentenza del genere dopo sette anni abbondanti, alla fine per… - ben_thewanderer : @hipsterdelcazzo Beppe Sala occasionale -