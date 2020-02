Benevento, Moncini: “Manca poco ma dobbiamo continuare a lavorare” (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tappa partenopea per Gabriele Moncini. L’attaccante del Benevento si trova a Castellammare di Stabia per partecipare agli Italian Sport Awards. L’ex bomber di Cittadella e Spal è stato intercettato dai microfoni di TuttoMercatoWeb e ha fatto il punto su un campionato che vede la Strega lanciata verso la serie A. “Il vantaggio che abbiamo sulla seconda e sulla terza è ampio,. Un margine che non deve preoccuparci ma rasserenarci. dobbiamo tenere i piedi per terra perché manca poco, ma quel poco passa attraverso il lavoro“, ha dichiarato il giocatore di Pistoia, “siamo reduci dalla bella serata con la Salernitana, nel derby dove anche i tifosi hanno fatto la loro parte. Adesso, però, la testa è al Cosenza perché contro di noi faranno tutte la partita della vita“. Tre spezzoni di partita fino ad ora e un ... anteprima24

