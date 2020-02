Amadeus e Fiorello: amici veri sul palco del Festival di Sanremo 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Amadeus e Fiorello: amici veri sul palco del Festival di Sanremo 2020 Da una parte il conduttore del Festival di Sanremo 2020: Amadeus; dall’altra l’ospite fisso: Fiorello. I due volti noti della televisione italiana per la prima volta, da questa sera (4 febbraio 2020), si ritroveranno sul palco del Teatro Ariston insieme. Uno fianco all’altro. Un’avventura che forse mai si sarebbero aspettati di vivere insieme. Loro che sono amici da una vita. “In pratica Rosario ed io siamo arrivati insieme a Radio DeeJay. Era la metà degli anni Ottanta. La nostra è un’amicizia vera. Per me lui è come un fratello – le parole di Amadeus in un’intervista a Tiscali -. Abitiamo pure nello stesso palazzo. Ma è vero non abbiamo mai lavorato insieme. Nei suoi confronti ho una forma di pudore e non gli chiedo mai nemmeno di venire ospite nei miei programmi. Mi ... tpi

