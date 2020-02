Al Grande Fratello Vip è ‘Fabio Testi show’. Esagera col vino e il siparietto è supertrash (Di martedì 4 febbraio 2020) Pupo entra nella casa del Grande Fratello Vip nella nona puntata di lunedì 3 febbraio per cantare Su di noi, il suo successo del 1980, con alcuni concorrenti della casa per aiutarli a superare la prova settimanale. Poi è la volta di Riccardo Fogli, che ai ragazzi della casa fa cantare uno dei suoi grandi successi: “Storie di tutti i giorni”. E lo studio impazzisce. Ballano tutti. Pupo e Rita Rusic si scatenano con passi e piroette. Al centro dello studio anche Alfonso e Signorini non resiste e balla insieme all’opinionista Wanda Nara. Alla fine dell’esibizione che li vede protagonisti, il cantante ammette anche di essere un gran fan del programma e dei suoi concorrenti. “Io sono un vostro ammiratore, vi guardo tutte le notti, metto a letto mia figlia che ha sette anni e vi seguo sempre!”, spiega Riccardo Fogli sul palco allestito al Grande Fratello Vip per la prova canora di ... caffeinamagazine

mattiafeltri : #Buongiorno n. 670 - 'Quarantatré occhi' ovvero poveri nostri ragazzi che, fra scuola e casa, crescono in un Grande… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP - stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. -