Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020, l’inedito Raccogli L’Attimo e un medley di classici (video) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Arrivano Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020. Raccogli L'Attimo è il singolo che la storica coppia di artisti ha cantato durante la kermesse, un'occasione per celebrare il loro ritorno sulle scene direttamente dal Teatro Dell'Ariston in occasione dell'edizione 70 del Festival della Canzone Italiana. Non solo il titolo del nuovo inedito: Raccogli L'Attimo di Al Bano e Romina Power è anche il titolo del nuovo album in uscita il 7 febbraio su tutti gli store digitali. La versione fisica del disco, invece, uscirà il 21 febbraio nelle versioni jewel box bianco e corredato da un libretto ricco di immagini e note dei due artisti. Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020 Al Bano e Romina Power si sono esibiti Sanremo durante la prima serata del Festival oggi martedì 4 febbraio e hanno cantato l'inedito Raccogli L'Attimo scritto per loro a quattro mani da Cristiano Malgioglio e ... optimaitalia

