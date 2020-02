Voli e Stopover, come raddoppiare le vacanze gratis (Di lunedì 3 febbraio 2020) A livello logico, il volo diretto sembra la soluzione più efficiente. Richiede un'unica dose di sbadigli d'attesa al gate, un solo imbarco caotico con il gioco a incastro dei bagagli a mano, lo sbarco a destinazione senza ulteriori intermezzi. Fare scalo, invece, raddoppia la trafila, dilata i tempi, duplica le scocciature. Se poi l'intervallo tra un aereo e il successivo è corto o si accumulano ritardi, a decollare è anche lo stress. Eppure, spezzare un itinerario in due non sempre è un disagio: può essere un modo per visitare una meta aggiuntiva. Per aggiungere un tocco di Medio Oriente quando si è diretti in Asia, per godersi un assaggio della vecchia Europa prima di puntare verso il nuovo mondo. Insomma, uno scalo arricchisce la vacanza e mette a disposizione vantaggi inaspettati. Persino sorprendenti: a volte a costo zero, altre quasi gratis.Non stiamo parlando di una tradizionale ... panorama

