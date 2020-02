Victoria, ex di Pasquale Laricchia: “Mi picchiava, pugni in testa finché non smisi di respirare (Di lunedì 3 febbraio 2020) Victoria Pennington, ex compagna di Pasquale Laricchia all’epoca del Grande Fratello 3, accusa l’ex compagno di averla picchiata e maltrattata fino a spingerla a lasciarlo. “L’ultima volta mi diede pugni in testa finché non smisi di respirare. Quando mi svegliai, decisi di raccontare tutto alla mia famiglia” dichiara la donna di fronte alle telecamere di Live - Non è la D’Urso. Lui nega: “Mente per coprire i debiti che ha con me”. fanpage

