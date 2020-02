Vanessa Incontrada a cuore aperto | “Avere questa vita non è semplice”

Come una madre - anticipazioni seconda puntata della fiction con Vanessa Incontrada : Vanessa Incontrada è tornata protagonista su Rai1 nei panni di Angela, una donna coraggiosa con un grave lutto nel cuore che si ritrova suo malgrado ad affrontare un lungo viaggio, nei sentimenti e non, per ritrovare quella pace interiore perduta. La seconda puntata della nuova fiction di Rai 1, Come Una madre, andrà in onda domenica 9 febbraio 2020. Una serie a metà tra road movie e favola nera, prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con ...

Ascolti tv 2 febbraio : Barbara D’Urso sale ma Vanessa Incontrada vola con Come una madre. Mara Venier domina il pomeriggio : Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 2 febbraio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso con Barbara D’Urso. Mentre su Rai Uno veniva trasmessa un appuntamento con Come una madre con Vanessa Incontrada. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con Domenica In di Mara Venier e ...

Anticipazioni Come una madre - Vanessa Incontrada : “Donna spezzata” : Come una madre, Anticipazioni seconda puntata. Vanessa Incontrada: “Angela è una donna spezzata” Andrà in onda domenica prossima, 9 febbraio, la seconda puntata della fiction Come una madre, con protagonista Vanessa Incontrada, che in un’intervista rilasciata per il settimanale TeleSette ha parlato molto del suo personaggio. Angela è una donna spezzata, che vive la più grande sofferenza che possa toccare a una madre, ovvero ...

Ascolti Barbara D’Urso : Vanessa Incontrada fa più del doppio di Live : Live Non è la d’Urso, Ascolti: Barbara d’Urso doppiata dalla fiction Come una Madre Gli Ascolti Tv di domenica 19 gennaio 2020, in prima serata, hanno visto Come una Madre trionfare su Live Non è la D’Urso su Canale 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. La fiction con Vanessa Incontrada e Sebastiano Somma sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo ha conquistato 5.116.000 telespettatori pari al 21,63% di ...

Sanremo 2020 - Vanessa Incontrada confessa : “Non ci sarò perché…” : In questi ultimi giorni Vanessa Incontrada ha spesso evitato le domande riguardanti Sanremo. Tutti noi ci siamo chiesti come mai l’amatissima donna non fosse tra le presentatrici di questa edizione del Festival insieme ad Amadeus. Ora la risposta è arrivata ed è stata proprio lei a darla. Vanessa Incontrada confessa: “Non ci sarà perché…” Dopo aver evitato di rispondere l’attrice italo-spagnola più amata dagli ...

‘Come una madre’ parte col botto - la fiction con Vanessa Incontrada apre con 5 milioni di spettatori : L'esordio della fiction con protagonista Vanessa Incontrada funziona benissimo, con un trionfo d'ascolti da oltre 5 milioni di spettatori e quasi il 22% di share. Si conferma l'ottimo stato di salute della fiction Rai, mentre Live non è la D'Urso si ferma al 14% di share e a 2,5 milioni di spettatori.Continua a leggere

Ascolti tv - Come una madre doppia Live : Vanessa Incontrada vince anche stavolta : La domenica sera si ritorna a fare sul serio. Già perchè nelle ultime settimane, quando venivano pubblicati dati trionfalistici “abbiamo battuto tutta ma tutta la concorrenza” si dimenticava di dire che su Rai 1 stavano andando in onda delle repliche ( errore clamoroso della rete ammiraglia, tra l’altro che con tutte le fiction a sua disposizione ha deciso di perdere 2-3 serate senza motivo). Detto questo la domenica dal 2 ...

Vanessa Incontrada trionfa in tv : il gesto di Rossano Laurini su Instagram : Vanessa Incontrada trionfa in tv e il compagno Rossano Laurini fa un gesto dolce per lei su Instagram. Bella, talentuosa e amatissima, l’attrice è riuscita, ancora una volta, a cogliere nel segno, grazie alle sue numerose qualità. Prima ha stregato il pubblico di Domenica In grazie a una bella intervista rilasciata a Mara Venier, poi ha appassionato con la fiction Come una madre. Dopo la mancata partecipazione al Festival di Sanremo, dove ...

“Ecco che faccio 2 settimane l’anno”. Domenica In - la confessione a cuore aperto di Vanessa Incontrada : Un grande puntata l’ultima di Domenica In, che ha visto in scena grandi ospiti che si sono succeduti davanti alle telecamere. Come al solito, Mara Venier fa centro e porta in studio un grande show, ricco di emozioni e di colpi di scena. Uno dei nomi più attesi di oggi è stato, senza dubbio, quello di Vanessa Incontrada. Splendida come sempre, radiosa nel suo sorriso, l’attrice ha fatto il suo ingresso in studio accolta da un caloroso applauso. È ...

Come una madre – La nuova fiction di Raiuno in tre puntate con Vanessa Incontrada. : Come una madre è la nuova fiction della domenica di Raiuno, composta da tre puntate che vede protagonista Vanessa Incontrada nei panni di Angela, una donna coraggiosa con un grave lutto nel cuore che si ritrova suo malgrado ad affrontare un lungo viaggio, nei sentimenti e non, per ritrovare quella pace interiore perduta. Ad affiancare […] L'articolo Come una madre – La nuova fiction di Raiuno in tre puntate con Vanessa Incontrada. ...

Domenica In – Ventunesima puntata del 2 febbraio 2020 – Iva Zanicchi - Vanessa Incontrada - Arisa - Peppino Di Capri tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Tanti ingredienti collaudati, preparati ogni volta in modo diverso per […] L'articolo Domenica In – Ventunesima puntata del 2 febbraio 2020 – Iva Zanicchi, ...

Vanessa Incontrada rompe il silenzio su Sanremo : “Ecco perché non ci sarò” : perché Vanessa Incontrada non è al Festival di Sanremo 2020 tra le donne di Amadeus Dopo aver respinto più volte la domanda nelle ultime settimane, Vanessa Incontrada ha finalmente chiarito il motivo della sua assenza al Festival di Sanremo 2020. L’attrice e conduttrice italo-spagnola era stata richiesta a gran voce dal pubblico, soprattutto dopo il […] L'articolo Vanessa Incontrada rompe il silenzio su Sanremo: “Ecco perché ...

Come una madre/ Anticipazioni 2 gennaio - Vanessa Incontrada : "Ecco cosa vedrete" : Come una madre, Anticipazioni 2 febbraio 2020, in prima Tv su Rai 1. Vanessa Incontrada su Instagram racconta cosa si troverà di fronte il pubblico.

Vanessa Incontrada/ Video - "Sul set ho sgridato i bimbi perché...." (Come una madre) : Vanessa Incontrada, protagonista di "Come una madre", Video: "Sul set ho dovuto sgridare i due bimbi ma mi sono sentita in colpa". L'attrice ospite a "Domenica In" parla della nuova fiction