‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del Trono classico del 3/02/20 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Giunto finalmente al capolinea un gennaio 2020 un po’ funesto da molteplici punti di vista, mi auguro vivamente che questo febbraio ci riservi qualcosa di meglio. Ma sicuramente non sarà il caso del Trono classico, a occhio. Carlo Pietropoli in primis, perché qua di puntata in puntata il suo percorZo diventa sempre più inguardabile (e inascoltabile, soprattutto). Magari sono io, eh, ma non trovo il minimo appeal né in ciò che dice, né in ciò che fa. E’ due mesi che poggia le Chiappe sulla poltrona rossa e – stando anche a quel che vedo qua e là sui social – ancora non è riuscito ad appassionare una mazza di nessuno. E non intendo solo a casa, eh, visto che persino le sue corteggiatrici mi sembrano più spente delle luminarie di Natale, al momento. Oggi Cecilia Zagarrigo è stata accusata dal tronista di essere finta, costruita e troppo teatrale. Ecco, io mi auguro ... isaechia

