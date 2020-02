Un paziente arrivato allo Spallanzani è grave. In corso per precauzione test sul coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) "E' ricoverato presso la struttura un paziente straniero, arrivato in tarda serata ieri in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione. Al paziente è stato somministrato anche il test per il nuovo Coronavirus e si attendono i risultati che verranno comunicati non appena disponibili". È quanto si legge nel bollettino medico dello Spallanzani diramato oggi. ​ L'uomo è di nazionalità irlandese, a quanto si apprende, il paziente arrivato ieri sera allo Spallanzani in condizioni critiche, e attualmente ricoverato in rianimazione. L'uomo, da quanto è stato ricostruito, non dovrebbe avere le caratteristiche di "possibile caso" di coronavirus, in quanto non risulterebbero collegamenti con la Cina o con potenziali malati. Il test per verificare il contagio, che è in corso, sarebbe effettuato solo per precauzione. La situazione degli altri ricoverati ... agi

AndFranchini : Un paziente arrivato allo #Spallanzani è grave. In corso per precauzione test sul #coronavirus - Tatiana09443805 : RT @Geopoliticainfo: ????Un paziente straniero e' arrivato nella tarda serata di ieri all'ospedale #Spallanzani di Roma 'in condizioni compro… - Michelamikba1 : RT @valy_s: #coronavirus Allo #Spallanzani dalla tarda serata di ieri arrivato straniero in“condizioni compromesse”ora in rianimazione Si… -