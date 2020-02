Torino, William morto a 32 anni in un incidente: schianto causato dall’alta velocità (Di lunedì 3 febbraio 2020) William Perricone, 32 anni, di Pinerolo, ha perso la vita in un incidente. Secondo i primi accertamenti sarebbe l’alta velocità la causa del sinistro. Grave il cugino di 21 anni che viaggiava con lui a bordo della vettura, ricoverato alle Molinette. Feriti gli altri due passeggeri. Potrebbe essere stata l’alta velocità a provocare l’incidente di ieri notte, in cui ha perso la vita William Perricone, 32 anni, di Pinerolo. Secondo i primi rilievi dei carabinieri, che indagano sull’accaduto, il mezzo sarebbe arrivato a elevata velocità all’altezza di una rotonda. Il giovane, che era alla guida dell’auto, un’Audi A3, avrebbe perso il controllo, e in seguito allo schianto sarebbe morto sul colpo. Oltre alla vittima a bordo della vettura c’erano altri tre ragazzi, tra cui il fratello di William. La compagnia tornava da un pub di Roletto, ‘Al… ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Torino, William morto a 32 anni in un incidente: schianto causato dall’alta velocità - zazoomblog : Torino William morto a 32 anni in un incidente: schianto causato dall’alta velocità - #Torino #William #morto… - zazoomblog : Torino William morto a 32 anni in un incidente: schianto causato dall’alta velocità - #Torino #William #morto… -