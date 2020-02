The Falcon and the Winter Soldier, Wandavision, Loki: primo sguardo alle serie Disney+ in uno spot (Di lunedì 3 febbraio 2020) primo sguardo alle serie tv The Falcon and the Winter Soldier, Wandavision e Loki in un maxispot del Super Bowl che promuove le tre serie Marvel in arrivo su Disney+: A sorpresa, Marvel e Disney+ ci regalano un spot delle serie The Falcon and the Winter Soldier, Wandavision e Loki lanciato durante il Super Bowl 2020. A prima vista The Falcon and the Winter Soldier è la serie che ci regala le immagini più suggestive, lo spot si apre con lo scudo di Captain America scagliato via con forza, forse in un gesto di rabbia, da Sam wilson. Confermato il nuovo look di Bucky Barnes anticipato dalle foto rubate dal set, Sebastian Stan dice addio ai capelli lunghi del Soldato d'Inverno e punta la pistola alla testa del Barone Zemo ... movieplayer

