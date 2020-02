Tendenza METEO: punto e a capo (Di lunedì 3 febbraio 2020) In questi giorni miti gli appassionati METEO stanno aspettando con trepidazione l'irruzione fredda di metà settimana, che avrà il compito di portare le temperature un po' sotto le medie, dando una parvenza di inverno. Quindi, ritornano freddo e neve? Poca, ma soprattutto nelle tendenze successive parrebbe di tornare...punto e a capo! In altre parole, tutto cambia affinché nulla cambi, secondo i principali Centri METEO (europei e non) la situazione non si sbloccherà a breve. Andiamo a vedere cosa propongono le cartine, utilizzando la nota tecnica del "Multi-model", un mix di 4 modelli diversi, al fine di vedere il punto d'incontro tra la modellistica scientifica. Come si vede, la Tendenza METEO nel medio-lungo termine sarà quella di un ritorno di condizioni stabili e miti per molte aree europee, Italia inclusa.L'alta pressione delle Azzorre sarà sempre in ... meteogiornale

