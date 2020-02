Sinner-Ymer, Atp Montpellier 2020: orario d’inizio, programma, tv, streaming (Di lunedì 3 febbraio 2020) Domani, non prima delle 14.00, Jannik Sinner farà il proprio esordio nell’ATP di tennis a Montpellier (Francia). Sul cemento transalpino il giovane altoatesino affronterà lo svedese Mikael Ymer (n.76 del mondo). Un match interessante quello a cui assisteremo dal momento che si confronteranno due giocatori molto giovani, che hanno fatto vedere qualità importanti. In particolare, l’azzurrino, giunto al secondo turno degli Australian Open 2020, ha voglia accumulare nuove vittorie e di migliorare la propria classifica, che lo vede attualmente al n.78 ATP. Una sfida, tra l’altro, non inedita, ricordando quanto è avvenuto nel corso delle Next Gen ATP Finals di Milano. Sinner, infatti, si impose nettamente nei confronti dello svedese e le intenzioni sono quelle di dar seguito a quel riscontro. Sinner-Ymer, Atp Montpellier 2020: orario d’inizio, programma, tv, ... oasport

