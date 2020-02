Sanremo, Platinette svela: “Diodato fa toccare il cielo” e vince già il premio Lunezia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Alla vigilia del Festival di Sanremo arrivano anche le ultime pagelle sui brani e sugli artisti ascoltati in anteprima da critici e giornalisti. Tra i favoriti spiccano Anastasio ed Elodie ma c’è un cantante, in gara, che secondo Platinette sarebbe in grado di far “toccare il cielo con un dito”: Diodato. Diodato prende 9 Mauro Coruzzi / Platinette ha dato i suoi voti dalle pagine di DiPiù, dove cura una rubrica sulla televisione. Qui, a spiccare su tutti, è Diodato. Il cantautore, che si presenta sul palco dell’Ariston con Fai rumore, una canzone dal testo inteso, avrebbe – secondo Plati – una “melodia che fa toccare il cielo con un dito”, nonostante il suo brano non abbia un preciso “codice di appartenenza ad un genere”. A non guastare è anche la “bella presenza” che – nel complesso – gli vale un bel 9 di media. Diodato torna quindi sul palco dell’Ariston per la seconda volta ... thesocialpost

zazoomnews : Platinette spiazza su Sanremo: “Un cantante fa toccare il cielo!”. Chi è - #Platinette #spiazza #Sanremo: - zazoomblog : Platinette spiazza su Sanremo: “Un cantante fa toccare il cielo!”. Chi è - #Platinette #spiazza #Sanremo: -