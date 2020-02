Sanremo 2020, Rancore rivela: “Il testo è nato da un sogno” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Rancore in gara al Festival di Sanremo 2020 rivela: “Il testo è nato da un sogno” Domani, 4 febbraio, inizierà la 70esima edizione del Festival della canzone italiana che per la prima volta vedrà alla conduzione Amadeus, che sarà affiancato da 10 conduttrici che si alterneranno sul palco durante le cinque serate. Rancore è tra i 24 Big in gara ed a Sanremo 2020 porterà “Eden”, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni inoltre il rapper romano ha svelato un aneddoto sulla sua canzone: “Il testo è nato da un sogno in cui una mela rotolava dall’albero ripercorrendo la storia dell’umanità” Rancore si esibirà la prima o la seconda serata ma questa non è la prima volta che sale sul palco del Teatro Ariston, l’anno scorso infatti, ha gareggiato insieme a Daniele Silvestri con il brano “Argentovivo”. Festival di Sanremo, ... lanostratv

