Sanremo 2020, Diodato fa una confessione: “Non vedo l’ora di…” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Diodato a Sanremo 2020: “Non vedo l’ora di esibirmi con una grande orchestra” Amadeus presenterà la 70esima edizione del Festival di Sanremo dove, tra i Big in gara, ci sarà anche per la seconda volta Diodato sul palco dell’Ariston dal 4 all’8 febbraio. Diodato partecipa con il brano intitolato “Fai rumore” che, per i giornalisti che hanno avuto modo di ascoltare i brani sanremesi in anteprima, potrebbe essere uno di quelli favoriti alla vittoria finale. Al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “Non vedo l’ora di esibirmi con una grande orchestra. Quando compongo l’ho sempre in mente e immagino sempre tutti gli strumenti”. Festival di Sanremo: Diodato svela un retroscena sulla sua infanzia Tra i favoriti c’è il cantatuore Diodato che sta andando fortissimo in radio con ‘Che vita meravigliosa’ ... lanostratv

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Raiofficialnews : #Sanremo2020, la conferenza stampa in diretta streaming ? - RaiPlay : Il neo direttore di RaiUno, @StefanoColetta2, intervistato dalla StoriaViventeDellaRai Vincenzo Mollica! Tema? Sanr… -