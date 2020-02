Riscatto Laurea agevolato 2020: aumentano i beneficiari. Le varie opzioni (Di lunedì 3 febbraio 2020) Chi vanta periodi di studio anteriori al 1° gennaio 1996 ed ha scelto l’opzione per il sistema contributivo potrà utilizzare questa tipologia di conteggio anche per il Riscatto della Laurea agevolato. Lo ha affermato l’INPS con la circolare n. 6 del 22 gennaio 2020. Scegliendo il contributivo, l’onere per il Riscatto sarà meno oneroso rispetto al calcolo con il sistema retributivo, grazie anche alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 4/2019 che permette di recuperare gli anni di studio pagando una somma pari al minimale annuo, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. > Scarica la circolare Inps n.6 < Analizziamo la questione nel dettaglio. Le agevolazioni per il Riscatto della Laurea La legge n. 184/97 stabilisce che il Riscatto della Laurea debba essere calcolato con il sistema retributivo o contributivo a seconda del periodo in cui si ... leggioggi

